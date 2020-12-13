فنان كوبي يحصل على هدية من الملك محمد السادس – صورة

بعث الملك محمد السادس بهدية إلى الفنان التشكيلي الكوبي، ميشيل ميرابال، عبر سفارة المغرب في هافانا.
وكشف الفنان الكوبي عن توصله بهدية من الملك محمد السادس، عبر منشور فايسبوكي، نشره، أمس السبت، معبرا عن سعادته بها.
ونشر الفنان الكوبي صورة، ظهر فيها مع الملك محمد السادس، التقطت سابقا، ومقطعا للهدية دون كشف محتواها.
وعلق الفنان التشكيلي: “شكرا جزيلا صاحب الفخامة، ملك المغرب… شكرا صديقي.. وصلت”.
وسبق أن التقى الفنان الكوبي الملك محمد السادس، الذي اقتنى منه لوحاته الفنية، وخصصها لسفارة المغرب في كوبا.
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