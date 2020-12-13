بوريطة لـ”يديعوت أحرونوت”: العلاقات مع إسرائيل “كانت طبيعية” حتى قبل الاتفاق

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأحد، في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن العلاقات بين المغرب، وإسرائيل كانت “طبيعية أصلا” قبل اتفاق التطبيع، الذي أعلنه، الخميس الماضي، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأوضح بوريطة في الحوار، الذي ترجمته وكالة الأنباء الفرنسية “من وجهة نظرنا، نحن لا نتحدث عن تطبيع، لأن العلاقات كانت أصلا طبيعية، نحن نتحدث عن استئناف للعلاقات بين البلدين، كما كانت سابقا، لأن العلاقة كانت قائمة دائما، ولم تتوقف أبدا”.

وأكد بوريطة، في المقابلة ذاتها، أن “العلاقات بين إسرائيل، والمغرب مميزة، ولا يمكن مقارنتها بالعلاقة، التي تجمع إسرائيل بأي بلد عربي آخر”، مضيفا أن “للمغرب تاريخا مهما مع الطائفة اليهودية، تاريخا خاصا في العالم العربي. الملك.. والملوك السابقون، بينهم الحسن الثاني، كانوا يحترمون اليهود، ويحمونهم. العلاقات بين المغرب، واليهود كانت علاقات مميزة لا يمكن إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الخميس الماضي، اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء، وعن اتفاق تطبيع للعلاقات بين المغرب، وإسرائيل، رحب به، أيضا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، كنا أنه، منذ أمس السبت، اعتمدت الولايات المتحدة “خريطة رسمية جديدة” للمغرب، تضم الصحراء المغربية.

وأعلن المغرب، الخميس الماضي، عن تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي، والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، واستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية، والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال، وتطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي، والتكنولوجي. ولهذه الغاية، العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن، سابقا، ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.