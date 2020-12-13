شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. لبنان 1275 والمغرب 2012 والجزائر 464 والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 1275 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى 146520 إصابة.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 101417 حالةً، فيما ارتفع مجموع عدد الوفيات إلى 1200 حالةً بعد تسجيل عشر حالات وفاة.

فيما سجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية, 2012 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد إجمالي المصابين فيه إلى 399609.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات 6624 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 356023 حالةً.

أما الجزائر سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة في البلاد إلى 92102 حالةً.

وأشار المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار في تصريح له اليوم إلى 12 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2596 وفاة. فيما تماثل للشفاء 429 مريضاً ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 60457 حالةً.