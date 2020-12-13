شكرا لقرائتكم خبر عن 185 ألفًا إجمالي إصابات كورونا فى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1,194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 184.949 حالة إصابة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى وفاة ثمانية مصابين بتداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 617 حالةً.

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