شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكو حرام" تقتل الرحالة من أجل السلام في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت حكومة النيجر في بيان أن إيساكا الملقب بـ"الرحالة من أجل السلام"، كان قد اختتم الجمعة الماضي رحلة من أجل السلام سيراً على الأقدام انطلاقاً من العاصمة نيامي وانتهاء بإقليم ديفا حيث لقى حتفه متأثراً بإصابته.
وأضافت أن "الرحالة من أجل السلام" قتل رمياً بالرصاص بينما كان في ضيافة عمدة شتيماري الواقعة بإقليم ديفا حيث هاجم مسلحون تابعون لمليشيا بوكو حرام الإرهابية منزل العمدة، مما أسفر عن مقتل الرحالة وإصابة اثنين آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر "بوكو حرام" تقتل الرحالة من أجل السلام في النيجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.