شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إخماد حريق بأحد بئرين للنفط في كركوك والان نبدء بالتفاصيل
وذكر البيان أن أطقم فنية من شركة نفط الشمال الحكومية لا تزال تحاول إخماد حريق في بئر ثانية في حقل خباز بالقرب من مدينة كركوك.
وقالت الوزارة يوم الأربعاء إن الإنتاج من الحقل البالغ نحو 25 ألف برميل يوميا لم يتأثر.
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