شكرا لقرائتكم خبر عن 50% من البرازيليين يرفضون اللقاح الصيني والان نبدء بالتفاصيل

لقي اللقاح الصيني المعروف باسم " كورونا فاك" الذي يجري تطويره من جانب شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية، أعلى معدل رفض في البرازيل (50%) بين الذين شملهم الاستطلاع، رفضوا أخذ اللقاح ، بحسب البيانات التي نشرتها صحيفة "فولها دي ساو باولو" ونقلتها وكالة بلومبرج للأنباء. وقال 36% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لن يأخذوا اللقاح الذي طورته روسيا ورفض 26% اللقاح الذي أنتجته المملكة المتحدة. وكان أقل معدل رفض (23%) للقاح الذي طورته الولايات المتحدة. وأظهر الاستطلاع أن عدد البرازيليين الذين لا يخططون لأخذ أي لقاح لكوفيد 19، زاد بنسبة 22% من 9% في أغسطس. وشمل الاستطلاع 2106 برازيليين وجرى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر بهامش خطأ 2 نقطة مئوية.

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