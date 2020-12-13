شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 130 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وتحديدًا في الجهة الشرقية من الأقصى.