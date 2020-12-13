شكرا لقرائتكم خبر عن 130 مستوطنًا يهوديًا يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 130 مستوطنًا بينهم 40 طالبًا يهوديًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وتحديدًا في الجهة الشرقية من الأقصى.
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