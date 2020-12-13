مؤسس مخابرات قطر لـ"الخليج 365": استفزازات الدوحة تجهض أي مصالحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مؤسس مخابرات قطر اللواء محمود منصور إن استمرار الدوحة في الممارسات الاستفزازية وكان آخرها ضد البحرين سلوك عكسي لنوايا حسن الجوار.

وشدد خلال تصريحات لـ"الخليج 365" على أن استفزازات النظام القطري تجهض أي مساعي للمصالحة والتهدئة سواء خليجيا أو عربيا، لأنها تنم عن سلوك عدائي وليس تصالحي.



وقال اللواء محمود منصور: "قطر لا تتحرك في اتجاه التهدئة من أجل إنهاء المقاطعة العربية، وتصر على التصعيد، فمن جهة تبدو تحركاتها نحو التهدئة مبهمة، ومن جهة أخرى يأتي تماديها الآخير ضد البحرين، ليعكس سلوكا عكسيا لحسن النوايا".

ولفت إلى أن الدوحة سلكت طريقا يصعب الرجوع فيه إلا إذا أرغمت على ذلك، وهي لحظة لم يأتي أوانها بعد وفق الممارسات الآخيرة.



وفي وقت سابق السبت، حذرت البحرين الدوحة من استمرارها في الممارسات الاستفزازية ضد الصيادين البحرينيين..

وقالت الداخلية البحرينية، في بيان لها، إنها تابعت ما نشرته وزارة الداخلية بدولة قطر في حسابها على موقع "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني في منطقة "فشت الديبل" وعلى متنه ثلاثة بحارة وإحالتهم للمحاكمة في قطر.

ومن واقع عمله كمؤسس للكوادر الأمنية القطرية عام 1988، يفسر "منصور" المصري الجنسية، استمرار الاستفزازت القطرية بقوله "إذا نظرنا إلى فريق الحكم في قطر فإننا لن نستغرب التخبط الدائم في تصريحاتهم وأفعالهم طوال السنوات الماضية منذ انقلاب ١٩٩٥ الذي قام به حمد (أمير قطر السابق) ضد والده الشيخ خليفة، ولعل ذلك يرجع إلى أن هذا الفريق الحاكم بقيادة أميرها تميم بن حمد لا يفكر بعقله وإنما هو أداة تنفيذ طيعية في أيدي أجهزة مخابرات تحاول أن تضع الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج فوق صفيح ساخن دائما".

وأضاف "منصور": الدوحة تصر على ممارساتها لأن حاكمها مازال يتطلع لمساندة غربية ويضع في حساباته المساندة الإيرانية والتركية، لكن الوضع برمته يتغير فإيران وصلت لأوضاع اقتصادية واجتماعية وعسكرية متأزمة للغاية، بينما خليفه الآخر وهو الجانب التركي يندفع بقوة تجاه الافلاس الاقتصادي والاصطدام السياسي مع باقي أعضاء حلف الناتو.

وأردف: كل ذلك وغيره من سلوكيات عنيفة تمارسها طهران وأنقرة تمثل مأزق تاريخي لكلاهما، مما سيجعل أيدي أمير قطر فارغة من حساباته ولن يبقي أمامه سوى أن يراهن وفق حساباته على الإدارة الأمريكية الجديدة.

ورغم هذا السيناريو الذي رسمه مؤسس مخابرات قطر لكنه سرعان ما قال "وهذه أيضا مسألة غير مضمونة لأن سياسات الولايات المتحدة لا تبني على دول لا تملك أي قدرات تجعلها عنصر تأثير، كما أن المصالح الأمريكية العليا هي الأهم بالنسبة لصاحب القرار الأمريكي.

وأكد اللواء محمود منصور رؤيته بالقول: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على أن تضحي بمصالحها مع الكتلة العربية الأقوى بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر."

أمس السبت، كشف المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، عن تحرك نيابي حول الاستهداف الممنهج من قطر للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية.

ويأتي هذا التحرك بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية، والتي وثقتها قناة سكاي نيوز عربية في الفيلم الوثائقي "سهام الغدر"