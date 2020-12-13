رئيس الوزراء الإثيوبي يؤكد استكمال مهمة إنفاذ القانون في تجراي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي استكمال مهمة إنفاذ القانون في تجراي في أول زيارة له لعاصمة الإقليم منذ بدء العمليات العسكرية قبل أكثر من شهر.



وتحمل زيارة آبي أحمد العاصمة مقلي رمزية خاصة في ظل تأكيدات متمردي جبهة تحرير تجراي استمرار المعارك في محيط العاصمة.

وأذاع التلفزيون الرسمي اليوم الأحد جانبا من لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي وكبار ضباط الجيش في عاصمة الإقليم مقلي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي الذي ظهر مجددا ببذته العسكرية إن الانتصار على "جبهة تحرير تجراي" يجب أن يتعلم منه الجميع من أجل ضمان استمرار وحدة إثيوبيا، مشيرا الى أن الحكومة ستعمل جاهدة لإعادة تأهيل الإقليم.

وأجرى آبي أحمد محادثات مع الإدارة المؤقتة في إقليم تجراي التي من المزمع أن تبدأ عملها رسميا يوم غد الإثنين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن في الـ13 من نوفمبر/تشرين الأول الماضي عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي شمال البلاد بعد عملية عسكرية استهدفت استعادة الشرعية وإنفاذ سيادة القانون على جبهة تحرير تجراي التي سيطرت على الإقليم لنحو 27 عاما.

وتتهم الحكومة المركزية جبهة تحرير تجراي بالمسؤولية خلف فتن طائفية وقلية شهدتها البلاد خلال الأعوام القليلة الماضية، ومحاولة اغتيال آبي أحمد.

وتعهدت الحكومة الإثيوبية بتقدم قادة الجبهة المتمردة للمحاكمة.