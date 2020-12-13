1.819 حقيبة شتوية سعودية للمحتاجين في باكستان

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وجرى توزيع 810 حقائب في منطقة شانقلا، و1.009 حقائب في منطقة شترال، استفاد من إجمالي التوزيع 10.914 فردا، في إطار مشروع توزيع 22.550 كسوة شتاء للمحتاجين بالمناطق الأكثر برودة في باكستان.ووزع المركز أمس 531 حقيبة شتوية في مدينة بحرين بمنطقة سوات الباكستانية، استفاد منها 3.186 فردا، وتتضمن الحقائب العديد من الملابس المتنوعة بمقاسات مختلفة، إضافة إلى البطانيات التي تلبي احتياجات الأسر والأفراد خلال فصل الشتاء.
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