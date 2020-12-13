شكرا لقرائتكم خبر إعدام طهران لصحفي يزيد أزمتها مع الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزايدت الأزمة بين إيران والاتحاد الأوروبي في أعقاب إعدام المعارض روح الله زم، حيث استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران، باعتباره ممثلا عن الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أمس أن الاستدعاء جاء عقب بيان الاتحاد الأوروبي الذي ندد فيه بإعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه أمس الأول، وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتم استدعاء سفيرها إلى وزارة الخارجية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

وأعدمت السلطات زم بعد إدانته بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2017، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسي.