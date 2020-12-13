إعدام طهران لصحفي يزيد أزمتها مع الاتحاد الأوروبي

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وأوضحت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أمس أن الاستدعاء جاء عقب بيان الاتحاد الأوروبي الذي ندد فيه بإعدام الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم، الذي تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه أمس الأول، وتتولى ألمانيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتم استدعاء سفيرها إلى وزارة الخارجية نيابة عن الاتحاد الأوروبي.وأعدمت السلطات زم بعد إدانته بالتحريض على الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2017، وارتكاب جرائم ضد الأمن القومي الداخلي والخارجي للبلاد، من خلال التجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لإحدى دول المنطقة وجهاز الاستخبارات الفرنسي.
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