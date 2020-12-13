الكاظمي يبحث تسلل الإرهابيين من تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد سفير العراق لدى تركيا أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيزور تركيا في 17 ديسمبر الجاري.

وقال السفير حسن الجنابي لصحيفة (الصباح) الحكومية في عددها الصادر أمس «إن رئيس الوزراء سيزور تركيا في 17 من الشهر الجاري، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان».

وتابع «إن الزيارة تسبقها زيارة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين للتحضير والاتفاق على أبرز الملفات التي ستبحث منها تسلل الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية المرتبطة بها، وتنشيط التبادل التجاري البالغ حاليا نحو 15 مليار دولار سنويا».

وأضاف «إن الوفد العراقي سيبحث أيضا ملف المياه والحدود والصادرات النفطية وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين في هذا الإطار، ولاسيما المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين العراق وتركيا واللجنة الاقتصادية العراقية المشتركة برئاسة وزيري النفط الطاقة في البلدين».

وأوضح السفير العراقي أن الوفد سيبحث ملفات شائكة أبرزها تتعلق بأموال عراقية مجمدة، وفرص الاستثمار والتعاون والتنسيق في هذا الإطار، ومكافحة غسيل الأموال، ومتطلبات التعاون والتنسيق المشترك، فضلا عن معالجة أوضاع الجالية العراقية الكبيرة في تركيا، وفتح قنصليات عراقية في المدن التركية التي تقطنها أعداد كبيرة من الجالية العراقية.

وعبر عن أمله في أن يعود العمل بالاتفاقية السابقة بين البلدين بشأن منح التأشيرات في المطارات والمنافذ الحدودية، بعد أن ألغيت من قبل الجانب التركي عام 2016، وتم استبدالها بالتأشيرة الالكترونية، وتحولت إلى تأشيرة لاصقة عام 2020، مما خلق صعوبات أمام السائح العراقي ما دفع الجانب العراقي إلى العمل بالمثل.