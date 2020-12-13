شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت الولايات المتحدة خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء الغربية المتنازع عليها إلى أراضي المملكة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة المغربية على المنطقة. وقال السفير الأمريكي في الرباط ديفيد فيشر «يسعدني أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للمغرب التي ستعتمدها الحكومة الأمريكية». ونقل الحساب الرسمي للسفارة على موقع فيسبوك عنه القول «هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترمب والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية». ونقل الحساب الرسمي للسفارة على موقع فيسبوك عنه القول «هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترمب والاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية». وأضاف «أسعى لتقديم هذه الخريطة كهدية للملك محمد السادس، تقديرا لقيادته الجريئة ولدعمه المستمر والقيِم للصداقة العميقة بين بلدينا». وكان المغرب قد سيطر على الصحراء الغربية عام 1975 في أعقاب انسحاب إسبانيا منها وأعلن أنها جزء من أراضيه.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعتمد خريطة جديدة للمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.