شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة رئيسا للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلفا للراحل حافظ ابو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإجماع انتخاب عصام شيحة رئيسا للمنظمة، وذلك بعد وفاة الراحل الدكتور حافظ أبو سعدة.

توفى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، وكان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

ونعى المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، ببالغ الحزن والأسى رحيل الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان.

وأكد محمد فايق، أنه برحيل الدكتور حافظ أبو سعدة فقدت مصر أحد الحقوقيين الوطنيين المتميزين، وأحد أعضاء المجلس المؤسسين، والذى قام بدور متميز وبناء في رئاسة لجان المجلس وتمثيله فى العديد من المحافل الدولية والمحلية، وكذلك المشاركة بخبرته وعلمه فى إعداد العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التى قام بها المجلس منذ إنشائه وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المجلس فقد أحد أعمدته ورموزه المخلصة التى عملت بكل جد وإخلاص حتى يتبوأ المجلس مكانته.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه وسائر الحركة الحقوقية في مصر، مشيرا إلى أن الفقيد ولد عام 1965 و شارك في الحركة الطلابية فى الثمانيات، وأنه بعد تخرجه من كلية الحقوق عمل كمحام في مجال حقوق الإنسان، وانخرط في المجتمع المدنى المصرى، وطوال حياته المهنية فى مجال حقوق الإنسان حتى تولى رئاسة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتم تعيينه بالمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشاءه وحتى الآن، وهو أيضا عضو فى الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكان مبعوثها إلى جامعة الدول العربية من عام 2004 إلى عام 2007.

ولفت المجلس، إلى أن الراحل شارك في عشرات المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك شارك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بانتظام كممثل للمجلس و للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي لديها عضوية استشارية لدى الأمم المتحدة تعطيها الحق في مراقبة جلسات الأمم المتحدة المختلفة وحاصل علي درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.