شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس النواب يستقبل نظيره العراقي ويرافقه فى جولة بأروقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم الأحد، سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

ورحب المستشار محمود فوزي بوفد مجلس النواب العراقي في بلدهم الثاني مصر، مشيداً برسوخ وقوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد طفرة بارزة مؤخراً على كافة المستويات، واستعرض خلال اللقاء عمل أجهزة وإدارات الأمانة العامة لمجلس النواب المصري في إطار تبادل الخبرات بين المجلسين، وخطة عمل مجلس النواب المصري والاجراءات التى اتخذها لضمان سير العمل بالمجلس بانتظام أثناء مواجهة جائحة كورونا، وكذا الخطة التدريبية الافتراضية للأمانة العامة لمجلس النواب.

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين، خاصة على مستوى الأمانة العامة للمجلسين.

من جانبه، أبدى سيروان عبدالله الأمين العام لمجلس النواب العراقي سعادته وجزيل شكره وتقديره لحسن الاستقبال الذي لاقاه هو والوفد المرافق، مؤكداً على أن العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، تتجه الى مستوى يليق بتاريخ العلاقات المصرية - العراقية، معربا عن رغبته في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين خاصة على مستوى تبادل الخبرات بين الامانة العامة لمجلس النواب المصري والأمانة العامة لمجلس النواب العراقي.

وفي ختام اللقاء، تبادل المستشار محمود فوزي الامين العام لمجلس النواب وسيروان عبدالله أمين عام مجلس النواب العراقي الدروع التذكارية واصطحب المستشار فوزي نظيره العراقي في جولة داخل أروقة المجلس شملت متحف المجلس والقاعة الرئيسية للمجلس.