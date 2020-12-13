شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح أردوغان.. تقرير يكشف مخطط الرئيس التركى لنشر الإرهاب بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محاولات مستمرة يقوم بها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، للاستيلاء على ممتلكات الدول التي تحتلها تركيا، من خلال دعم جماعات الإرهاب وتوسيع نفوذ الديكتاتور التركى في المنطقة، بين ترهيب الأسلحة وتمويل الإرهاب.
تقرير بالفيديو، كشف أن عائلة أردوغان متورطة في دعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم بلال نجل الرئيس التركي، وذلك حيث يقوم بتواصل مستمر مع الجماعات الإرهابية، لشراء النفط منهم بأسعار بخسة من أجل التجارة بها، إضافة إلى أن هناك علاقات قوية تربط بين نجل أردوغان وبين الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم تنظيم داعش الإرهابي، وذلك حسبما ورد في تقارير دولية كشفت ذلك بالوثائق.
وتابع التقرير، أن نجلة أردوغان، افتتحت منذ فترة مستشفى عسكري في جنوب تركيا، تساعد في علاج التنظيمات المسلحة الإرهابية، إضافة إلى عملها في المنظمات الخيرية التي تقدم دعم كامل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.
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