شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات النواب: جرت فى جو تنافسى وحيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير أحمد رشيد خطابى رئيس بعثة كجامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، أن البعثة من خلال تواجدها الميدانى فى عدد من المحافظات المصرية تفقدت 988 لجنة ومركزا انتخابيا منذ انطلاق المسار الانتخابى فى أكتوبر الماضى إلى انطلاق المحطة الانتخابية الأخيرة فى هذا الاستحقاق.

وأكد أن هذه الانتخابات التى اتسمت بمناخ تنافسى وحيادى بفضل الإشراف القضائى الكامل لكافة جوانب العملية الانتخابية فى تطابق مع الأنظمة القانونية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة تؤشر على توجه واضح لضمان سلامة الفعل الانتخابى، وتؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان فى ظل جائحة "كورونا ".

وفى نفس السياق، قال السفير أن انتخابات مجلس النواب 2020 خطوة مهمة لاستكمال المنظومة المؤسساتية ودعائم البناء الدستورى، وترسيخ حق المواطنين والمواطنات فى الترشح والانتخاب وفق الأحكام التشريعية الجديدة التى كرست التمثيل اللائق لأطياف المجتمع فى المجلس النيابى وخاصة النساء.

وفى هذا الصدد، أعرب السفير خطابى عن شكره العميق للتعاون البناء لرؤساء اللجان من قضاة ومستشارين التى تفقدها أعضاء البعثة الأمر الذى مكنهم من أداء مهمتهم فى رصد ومعاينة وملاحظة مجريات هذه العملية الانتخابية فى ظروف جائحة عالمية.