إيطاليا تتخطى بريطانيا وتسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (ا ف ب)

مع تسجيلها 64,036 وفاة جراء فيروس كورونا، تخطت إيطاليا السبت حصيلة المملكة المتحدة لتصبح أول دول أوروبية من حيث إجمالي عدد وفيات الوباء. وقد أشار وزير الصحة الإيطالي عن 649 وفاة جديدة خلال 24 ساعة و1903 إصابات.

سجلت إيطاليا السبت أعلى حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا في أوروبا منذ بداية تفشي الوباء مع تعدادها 64,036 وفاة، متخطية حصيلة المملكة المتحدة.

وأفاد وزير الصحة الإيطالي السبت عن 649 وفاة جديدة خلال 24 ساعة و1903 إصابات. وعلى مستوى العالم، فإن الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك فقط أكثر تضررا من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس.

واستنادا لبيانات جمعتها وكالة الأنباء الفرنسية حول أوروبا، تجاوزت إيطاليا السبت المملكة المتحدة 64,026 وفاة، تليها فرنسا 57,567، وإسبانيا 47,624، وروسيا 46,453، وبولندا 22,676.

وخلال الأسبوع الماضي، بين الدول الأوروبية، سجلت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات الجديدة جراء الفيروس مع 4522 وفاة متقدمة على روسيا (3769) وألمانيا (2949) والمملكة المتحدة (3012) وبولندا (2815).

وكانت إيطاليا قد سجلت منذ 1 نوفمبر أكثر من 25 ألف وفاة (25418) أو ما يعادل تقريبا الحصيلة الإجمالية بين 2 أبريل ونهاية أكتوبر (25463).

لكن بلجيكا هي التي تسجل أعلى معدل للوفيات نسبة إلى عدد السكان بلغ 154 وفاة لكل مئة ألف نسمة، تليها البيرو (111) وإيطاليا (106) وإسبانيا (102). وسجلت المملكة المتحدة 94 وفاة لكل 100 ألف نسمة.