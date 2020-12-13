بغداد وموسكو تبحثان تبادل المعلومات لمنع تسلل "الإرهابيين"

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، السفير الروسي في بغداد، ماكسيم ماكسيموف، وبحثا العلاقات بين البلدين.

وناقش الجانبان بحسب بيان لمكتب الأعرجي، القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بينهما لما فيه أمن

واستقرار المنطقة.

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي، "أهمية استمرار التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال التسليح"، وأعرب عن "تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور، لما فيه مصلحة

البلدين الصديقين".

وبحث اللقاء ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.

وأعرب السفير الروسي عن سعادته بتنامي العلاقة بين بغداد وموسكو، مؤكدا أن بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة.



