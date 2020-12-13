مصر وفلسطين تبحثان الأوضاع العربية والفلسطينية

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وسفير مصر لدى دولة فلسطين طارق طايل، الأوضاع العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التطورات والأحداث المتلاحقه في المنطقة وفقا للوكلة أنباء الشرق الأوسط.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقاء
كما جرى استعراض الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والعقبات التي ظهرت مؤخرا نتيجة تراجع حركة "حماس" عما صدر عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد بتاريخ 3/9/2020، وتفاهمات لقاء حركتي "فتح" و"حماس" بشأن إجراء الانتخابات العامة بالتتابع.
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