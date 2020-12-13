مصر وفلسطين تبحثان الأوضاع العربية والفلسطينية

بحث عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، وسفير مصر لدى دولة فلسطين طارق طايل، الأوضاع العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التطورات والأحداث المتلاحقه في المنطقة وفقا للوكلة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ذلك جاء خلال لقاء

الأحمد بالسفير المصري، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، حيث أطلعه على الأوضاع على الساحة الفلسطينية، واستمرار أعمال العدوان المتواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، خاصة اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنينومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتوسع في المستوطنات الاستعمارية القائمة، وأعمال الهدم، والاستيلاء على منازل المواطنين، خاصة في القدس والأغوار.كما جرى استعراض الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والعقبات التي ظهرت مؤخرا نتيجة تراجع حركة "حماس" عما صدر عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد بتاريخ 3/9/2020، وتفاهمات لقاء حركتي "فتح" و"حماس" بشأن إجراء الانتخابات العامة بالتتابع.