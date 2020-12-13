ثاني هزة أرضية في جمهورية الشيشان خلال 24 ساعة

شهدت جمهورية الشيشان الروسية ثاني هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت أجهزة الطوارئ المحلية، في بيان.

وأوضح البيان أن هزة أرضية بقوة 4,1 درجة تم رصدها في الساعة 14:40 بعد ظهر اليوم، وكانت بؤرتها تقع في منطقة أوروس مارتان، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر أو إصابات.

وفي وقت سابق، أفادت أجهزة الطوارئ أن هزة

أرضية بلغت شدتها 5,6 درجة وقعت في الشيشان عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو، وكانت بؤرتها تقع في المنطقة نفسها وعلى عمق 25 كم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد أعلنت هيئة الطواريء الروسية أن زلزالا بقوة 5.6 درجة ضرب جمهورية الشيشان الروسية بشمال

القوقاز.

وذكر بيان لهيئة الطواريء - حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه وفق بيانات فرع أوسيتيا الشمالية للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية وقع الزلزال، الذي بلغت شدته 5.6 درجة على مقياس ريختر، عند الساعة 00.30 من يوم الأحد بتوقيت موسكو.

وأضاف البيان أن مركز الزلزال كان في منطقة "أوروس مارتان" بالشيشان وعلى عمق 25 كيلومترا.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم شعروا بالهزات في جمهوريات الشيشان وداغستان وإنجوشيا الروسية بشمال القوقاز.