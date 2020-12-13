القوات المسلحة العراقية تعلن مقتل 42 داعشي جنوبي الموصل

أعلنت القوات المسلحة العراقية اليوم الأحد، مقتل 42 عنصرا من تنظيم داعش جنوبي مدينة الموصل وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه بناء على توجيه من القائد العام للقوات
وأضاف أنه تم الاشتباك مع بقايا عناصر التنظيم ليومين متتالين مما
وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 42 عنصرا إرهابيا ، فضلا عن العثور على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات التنظيم.
واشار إلى أن العملية جاءت بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.
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