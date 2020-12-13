إسبانيا قد تحقق مناعة جماعية من «كورونا»

عربي ودولي

ع+ ع-



قال سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني، في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إن إسبانيا قد تحقق مناعة جماعية، أو ما يعرف بمناعة القطيع، من «كوفيد - 19» بحلول نهاية صيف 2021 إذا تم تطعيم عدد كاف من الناس بحلول ذلك الوقت.

وأضاف إيلا، إن برنامجاً للتطعيم سيبدأ في يناير، وإنه بحلول نهاية الصيف ينبغي تطعيم أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم 47 مليوناً.

وقال لصحيفة بابليكو «حتى لو لم يكن الأمر كذلك في أوروبا، فسوف نكون في مرحلة مختلفة تماماً. ولهذا أعتقد أننا سنكون في بداية النهاية خلال هذا الإطار الزمني الذي أذكره، من خمسة إلى ستة أشهر».

ولدى سؤاله عما إذا كان هذا يعني أن إسبانيا ستصل إلى مناعة جماعية، أجاب إيلا «نعم. هذا ما يسميه المتخصصون، أن (يكتسب) الناس مناعة إما بسبب تلقيهم للقاح أو لأنهم أصيبوا بالمرض».

ومع ذلك، حذر إيلا الإسبان من مغبة عدم الحذر خلال فترة عيد الميلاد.



