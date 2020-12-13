فرض حظر تجول في موريتانيا للحد من «كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، حظراً للتجول يبدأ من اليوم الأحد من الساعة السادسة مساء بتوقيت نواكشوط (توقيت جرينتش) وحتى السادسة صباحاً للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد ارتفاع مثير للقلق في عدد الإصابات.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان «وجود ارتفاع مقلق في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بالوقاية من الفيروس».

وقررت الرئاسة إنهاء دوام العمل في الإدارات والمكاتب عند الساعة الرابعة مساء والفرض الصارم لاحترام الإجراءات الاحترازية بشكل عام.

وكلفت الرئاسة وزارة الشؤون الإسلامية بإعلان ما يلزم بخصوص صلاة الجمعة بعد التشاور مع رابطتي العلماء والأئمة.

وكان وزير الخارجية الموريتاني قد التقى في وقت سابق بسفراء الدول والمنظمات الدولية وشركاء التنمية في نواكشوط وأبلغهم بخطورة الوضع في موريتانيا، وبضرورة مساعدة بلاده على التصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





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