التشيك تسجل 3655 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - سجلت جمهورية التشيك 3655 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت، مما يمثل أكبر زيادة، تم تسجيلها في مطلع الأسبوع منذ 14 نوفمبر الماضي، حسب بيانات وزارة الصحة التشيكية، نقلها راديو براغ اليوم الأحد.

وتم رفع درجة الإنذار من الوباء بواقع نقطتين ليصل إلى 71، وهو المستوى الرابع على مقياس نظام التحذير من الوباء المكون من خمسة مستويات. غير أن خمس مناطق بالفعل وصلت إلى المستوى الخامس وهو المستوى الأعلى.

ويتلقى 4111 شخصاً العلاج في المستشفيات، من بينهم 548 في حالة خطيرة. وتوفي 85 شخصاً مساء أمس السبت، لتصل حصيلة الوفيات في جمهورية التشيك إلى 9535 منذ بدء تسجيل الوباء في البلاد في الأول من مارس الماضي.

ويشير هذا المقياس إلى مستوى التهديد من فيروس كورونا المستجد في البلاد، الذي تستند إليه شدة الإجراءات الحكومية.