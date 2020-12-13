أفغانستان تسجل 321 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 321 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 16555 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت الوزارة أيضاً 11 حالة وفاة و56 حالة تعاف من الفيروس في نفس الفترة، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم الأحد.

وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس الآن يبلغ 49 ألفاً و273 وإجمالي عدد حالات الوفاة 1971 وإجمالي عدد حالات الشفاء 38 ألفاً و384.

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