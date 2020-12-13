طوكيو تسجل 480 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد تسجيل 480 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد الحالات الخطيرة وصل إلى 70 حالة اليوم، وهو نفس العدد القياسي الذي تم تسجيله في 30 نوفمبر الماضي.

وأضافت الهيئة أنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 47 ألفا و 225 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في اليابان 178 ألفا و 272 حالة، والوفيات بالفيروس 2462 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

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