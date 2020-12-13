مقتل العشرات من داعش وقوات النظام في قصف روسي للبادية السورية

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طائرة حربية روسية-أرشيفية
أفاد المرصد السوي لحوق الإنسان عن مقتل 22 عنصرا من الجيش السوري النظامي وتنظيم داعش جراء معارك واشتباكات جرت بين الجانبين في البادية السورية، تزامنت مع عمليات قصف نفذتها المقاتلات الروسية.
وأفاد المرصد بأن 15 عنصرا من داعش قتلوا في غارات تنفذها الطائرات الحربية الروسية منذ ساعات الصباح الأولى، من اليوم الأحد، في البادية السورية على مناطق انتشار تنظيم داعش في مثلث حلب وحماة والرقة.
وأضاف المرصد أن قوات النظام فقدت كذلك سبعة عناصر وسط اشتباكات عنيفة تشهدها محاور في المنطقة.
وشنت الطائرات الحربية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 70 غارة جوية على المنطقة هناك، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، بحسب المرصد.
وكان تنظيم داعش قد كثف في الآونة الأخيرة من عملياته ضد المواقع الحكومية في البادية السورية المترامية الأطراف، وسط غارات تشنها المقاتلات الروسية والسورية وتستهدف خلايا للتنظيم المتشدد.
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