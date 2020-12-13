بعد إدانة باريس إعدام طهران لصحفي معارض…إيران تستدعي سفير فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 ديسمبر 2020 07:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2020 6:27 مساءً

ردا على إدانة باريس لإعدام السلطات الإيرانية للصحفي المعارض البارز، روح الله زم، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الأحد، السفير الفرنسي في طهران.

استُدعي السفير الفرنسي في طهران، فيليب تيه بو، إلى مقر الخارجية الإيرانية، وأُبلغ باحتجاج رسمي من السلطات الإيرانية، على إثر بيان للخارجية الفرنسية علّق على قرار السلطات الإيرانية بإعدام الصحفي، روح الله زم وذلك بحسب وكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية.

وأشارت الوكالة الإيرانية، إلى أن السفير الفرنسي صرح لمدير الشؤون الأوروبية بالخارجية الإيرانية بأنه سوف يبلغ مسؤولي بلاده باحتجاج السلطات الإيرانية.

ويأتي هذا بعد ساعات على استدعاء الخارجية الإيرانية للسفير الألماني بطهران، هانس اودو، بصفته ممثل الاتحاد الأوروبي في طهران، وترؤس بلاده ألمانيا للاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على إدانة الأخير الإعدام.

واعتبر مدير الشؤون الأوروبية بالخارجية الإيرانية، أن البيانات الصادرة عن فرنسا والاتحاد الأوروبي تعليقا على إعدام طهران للصحفي روح الله زم، “ تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران“، بحسب الوكالة ذاتها.

وكانت دول وهيئات أصدرت بيانات أمس السبت، دانت فيها تنفيذ حكم الإعدام بالصحفي زم، منها منظمة ”مراسلون بلا حدود“ المعنية بحرية الصحافة حول العالم، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا التي وصفت القرار بـ“الهمجي والخطير“.