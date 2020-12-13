- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين عبر تويتر.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل
الأحد 13 ديسمبر 2020
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رسالة مصورة إلى الجزائريين عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" ، مؤكداً أنه في طريقه إلى التعافي .
وظهر تبون لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا، قائلا إنه في طريقه إلى التعافي من المرض الذي أصيب به قبل نحو شهرين.
وأضاف تبون في رسالة مصورة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن الأمر قد يستغرق أسبوعا إلى ثلاثة حتى يتعافى بشكل كامل.
وكان تبون (75 عاما) نقل إلى ألمانيا في أواخر أكتوبر الماضي من أجل استكمال علاجه.
كانت هذه تفاصيل خبر تبون يوجه رسالة إلى الجزائريين عبر تويتر.. ماذا قال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.