شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و‎عدن يسير حسب المخطط له والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، على استمرار تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض لليوم الرابع، مضيفا:” نثمن التزام الحكومة والانتقالي في تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق”.

وأكد التحالف في بيان له اليوم الأحد التزام تام من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي بتنفيذ الشق العسكري.

وأوضح التحالف العربي، أن عملية فصل القوات وخروجها من ‎أبين و‎عدن تسير بانضباطية والتزام، مشيرا إلى خروج قوات الشرعية والانتقالي من ‎أبين و ‎عدن يسير حسب المخطط له.