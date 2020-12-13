شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للرئيس الجزائري بعد تعافيه من كورونا.. ماذا قال؟ والان نبدء بالتفاصيل

ظهر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون علنا لأول مرة اليوم الأحد منذ سفره للعلاج من فيروس كورونا في ألمانيا. وقال "تبون" في رسالة مصورة وجهها للشعب الجزائري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": حالات كورونا في الجزائر تتراجع والشكر لكل من ساهم في ذلك، والوضع الاقتصادي في البلاد يسير بشكل جيد. أحتاج بين أسبوع إلى 3 أسابيع للتعافي التام من كورونا وأتابع بشكل يومي كل ما يجري على أرض الوطن، وطلبت أن يتم الانتهاء من قانون الانتخابات الجديد خلال 10 أيام أو 15 يوما. وأضاف: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين و واسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة".

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