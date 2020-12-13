شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 42 "داعشي" في عملية أمنية جنوب الموصل والان نبدء بالتفاصيل

قتل 42 من عناصر"داعش" من ضمنهم قياديان في التنظيم الإرهابي في عملية أمنية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل استمرت يومين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان اليوم : إن العملية الأمنية نتج عنها اشتباكات بالأسلحة الخفيفة داخل الأنفاق، ساندها قصف جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية عثرت خلال العملية التي حملت اسم "السيل الجارف" على عدد من الأسلحة والأعتدة المتنوعة ومبالغ مالية محلية وأجنبية داخل مقرات العصابات الإرهابية.