شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: تطعيم 100مليون فرد قبل نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا اليوم الأحد إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير ، ونفس العدد من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.