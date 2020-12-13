شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: تطعيم 100مليون فرد قبل نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".
وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير ، ونفس العدد من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس.
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