بغداد وموسكو تبحثان تأمين الحدود العراقية وملف 'مخيم الهول'

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والسفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، الأحد، تأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين، وملف مخيم الهول.
وأضاف البيان، أن "الأعرجي بحث مع السفير الروسي القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، لما فيه أمن واستقرار المنطقة".
وشهد اللقاء أيضاً، بحسب البيان، "بحث ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".
وأكد الأعرجي، وفقاً للبيان، "أهمية استمرار التعاون بين البلدين، خصوصا في مجال التسليح"، معرباً عن "تطلعه لأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور، لما فيه مصلحة البلدين الصديقين".
من جهته، أعرب السفير الروسي عن "سعادته بتنامي العلاقة بين بغداد وموسكو"، مؤكدا أن "بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة".
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