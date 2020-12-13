انضباط التطبيعية تصدر قرارات صارمة بحق نادي الحشد

2020-12-13 | 15:49
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اعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الاحد، ان لجنة الانضباط تصدرُ حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات.
وذكرت الهيأة في بيان ان "لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية حزمة من القرارات بحق فريق الحشد لكرة الصالات الذي قرر الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١بعد أن لعب الفريق الجولات الأربع الأولى، وانسحب في الجولة الخامسة".
واوضحت ان "اللجنة قررت إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية".
واوضحت ان "اللجنة قررت إصدار العقوبات وفقا للمادة (45) من لائحة الدوري، التي تنص على عدم مشاركة الفريق المُنسحب في البطولات المتبقية للموسم الحالي، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي، ووفقا للفقرة نفسها يهبط الفريق المُنسحب إلى درجة أدنى، مع شطب نتائجه في المباريات الماضية".
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