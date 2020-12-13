القبض على مسؤولة كفالات 'داعش' في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الأحد، عن إلقاء القبض على مسؤولة كفالات "داعش" في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 من إلقاء القبض على مسؤولة كفالات داعش بعد مداهمة دارها في الحي العسكري بناحية الزاب قضاء الحويجة في كركوك".



وأضافت أن "المعتقلة متزوجة من اثنين من قادة داعش والذين تم قتلهم أحدهما كان مسؤول جزيرة كنعوص،

وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 ارهاب".



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