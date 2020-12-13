مصر وموريتانيا.. مباحثات حول ليبيا ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

كما ناقش الطرفان، عبر اتصال هاتفي، الأزمة الليبية وتحديات الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.

ووفق الوكالة الموريتانية للأنباء فإن الغزواني اتفق مع السيسي "على ضرورة تكثيف التنسيق في موضوع تلك الأزمة في ضوء الانعكاسات المباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، وكذلك الأمن الإقليمي".

وأكد الجانبان الموريتاني والمصري "حرصهما الكامل على إنهاء أزمة ليبيا عبر التوصل إلى حل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق".

كما تطرقت المباحثات لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم الاتفاق على التنسيق بين موريتانيا ومصر فيما يخص إجراءات مكافحة الوباء من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

وتناول الاتصال، فضلا عن الملفات الإقليمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وكانت موريتانيا قد أعلنت شهر يونيو/ حزيران الماضي تأييد المبادرة المصرية حول ليبيا، حيث تؤثر هذه الأزمة على أمن واستقرار منطقة الساحل الأفريقي.

وحثت موريتانيا الشركاء الدوليين لمجموعة الساحل الأفريقي على دعم الجهود الدولية لإنهاء الاقتتال في ليبيا وإيجاد حل سياسي مستدام لهذه الأزمة، في إشارة للمبادرة المصرية.

ودعا وزير الدفاع الموريتاني حننه سيدي حننه، حينها، خلال ترأسه مؤتمر وزراء دفاع الساحل الإفريقي، وممثلين عن كل من: الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة وكندا، المجموعة الدولية إلى العمل على الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل للأزمة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة.