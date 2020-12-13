الاتحاد الاوروبي وبريطانيا يتفقان على مواصلة المفاوضات بشأن العلاقة بعد "بريكسيت"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 اتفق رئیسة المفوضیة الأوروبیة أورسولا فون دیر لاین ورئیس الوزراء البریطاني بوریس جونسون الیوم، على مواصلة المحادثات بین الاتحاد الاوروبي وبریطانیا بشأن اتفاق لتحدید العلاقات بعد خروج الاخیرة من الاتحاد (بریكسیت).

وقالت فون دیر لاین وجونسون في بیان مشترك بعد محادثة ھاتفیة بینھما "ناقشنا الموضوعات الرئیسیة التي لم یتم حلھا وتعمل فرقنا الخاصة بالتفاوض لیل نھار خلال الأیام الأخیرة في ھذا الصدد". واضاف البیان "وعلى الرغم من الارھاق بعد ما یقرب من عام من المفاوضات وحقیقة ان المواعید النھائیة قد فاتت مرارا وتكرارا نعتقد انه من المسؤولیة في ھذه المرحلة بذل جھد اضافي".

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