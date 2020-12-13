شكرا لقرائتكم خبر عن رغم إحراز تقدم.. مفاوضات «بريكست» مهددة بالفشل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الاتفاق مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على مواصلة التفاوض بشأن بريكست. وقالت في تصريح اليوم (الأحد): «اتفقت مع جونسون على مواصلة التفاوض بشأن بريكست». واعتبرت أن المحادثات حتى الآن مع بريطانيا إيجابية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن بريطانيا والاتحاد الأوروبي أنهما حققا تقدماً في اتفاق التجارة. ولكن جونسون عاد ليحذر من أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو «الأكثر ترجيحاً» على الرغم من قرار لندن والاتحاد الأوروبي بمواصلة محادثاتهما. وقال «علي أن أكرر أن الأمر الأكثر ترجيحاً الآن هو بالتأكيد أنه علينا الاستعداد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط منظمة التجارة العالمية في الأول من يناير».

من جهة أخرى، كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، أن وزراء بريطانيين نصحوا المتاجر الكبرى بتخزين المواد الغذائية وسط احتمالات الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات. وذكرت الصحيفة أن من المقرر أن يتولى بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا الخروج دون اتفاق، وأنه سيرأس لجنة خاصة للاستعداد لهذا الأمر.

وأضاف التقرير أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.

وقال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إن بلاده تحتاج لتحرك ومرونة للخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الباب مفتوح لتمديد مهلة الخروج باتفاق بشأن بريكست.

وأفادت الصحيفة بأن المقترحات تشمل صفقات لمزارعي الأغنام والصيادين وشركات تصنيع السيارات وتوريد الكيماويات الذين ستتعطل تجارتهم أو ستفرض عليهم تعريفات جمركية من الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن تشمل الحزمة ما بين 8 مليارات و10 مليارات جنيه.