شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بإغلاق سويسرا لمواجهة تسارع انتشار «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

دعا مدير مستشفى زيوريخ، الأحد، إلى اتخاذ تدابير وطنية أكثر صرامة في مواجهة الانتشار المتسارع لوباء كوفيد-19 في سويسرا، وطالب بإغلاق البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة «سونتاغتزايتونغ».

ونقلت الصحيفة عن غريغور سوند مدير مستشفى زيوريخ الجامعي قوله: «نحتاج إلى إغلاق وطني. لا مفر منه».

ودعا إلى إغلاق عام في سويسرا من منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، حتى منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، يشمل المتاجر والمطاعم والمتاحف والصالات الرياضية، إضافة إلى إلزامية وضع الكمامة في كل مكان.

وبحسب الصحيفة، أرسلت المستشفيات الجامعية الخمسة في بازل وبرن وزيوريخ ولوزان وجنيف هذا الأسبوع رسالة إلى وزير الصحة؛ للتعبير عن «قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن».

وجاء في رسالة المستشفيات التي تتوقع موجة ثالثة من الفيروس في كانون الثاني/يناير «لذلك ما يزال الضغط على المستشفيات كبيراً.. والممرضون على حافة الانهيار».

وعلى الرغم من خطورة الوضع، لم تقم الحكومة في الواقع بإعادة فرض «حالة الطوارئ» التي فرضتها خلال الموجة الأولى في المقاطعات الـ26.

ومنذ انتهاء الموجة الأولى، استعادت المقاطعات السيطرة على السياسة الصحية لكن لم تتخذ كلها إجراءات الطوارئ، ولا سيما المقاطعات الناطقة بالألمانية، على الرغم من الدعوات المتكررة من الحكومة.