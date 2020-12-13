شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة العرب للفئات السنية للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج بطولة العرب للفئات السنية للذكور والإناث على الأونلاين والتي تتضمن 16 بطولة تشهد مشاركة ما يزيد على 1000 لاعب ولاعبة في المرحلة التمهيدية و٣٧٢ لاعباً ولاعبة في المرحلة النهائية من 21 دولة عربية، كما حضر الافتتاح ماجد السلمان الأمين العام للاتحاد السعودي للشطرنج وسامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ولويس نيكوب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج.

وأشاد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا بالعلاقة التي تربط الاتحاد الإفريقي للشطرنج والاتحاد العربي، مؤكداً أن الاتحاد العربي للشطرنج يسعده أن يستفيد من خبرات لويس نيكوب رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج وأنشطة الاتحاد الإفريقي على المستوى القاري والدولي مشيداً بمشاركة رئيس الاتحاد الإفريقي للشطرنج كضيف شرف في افتتاح البطولة العربية للفئات السنية للذكور والإناث، كما وجه له الشيخ سعود المعلا دعوة لزيارة الإمارات ونادي الشارقة للشطرنج كأكبر نادي للشطرنج في العالم والذي يحتضن مقر الاتحاد العربي للعبة.

ونظمت المرحلة النهائية للبطولة العربية للفئات السنية خلال يومي السبت والأحد، ويشرف على البطولة عدد من الحكام من الإمارات والسعودية والأردن وسوريا والمغرب والعراق وفلسطين برئاسة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي.

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