شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجودو يعتمد برنامج إعداد المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد اتحاد المصارعة والجودو برنامج إعداد منتخب الإمارات الأول للجودو استعداداً لمشاركاته القادمة التي تتواصل حتى انطلاقة دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» التي تقام في شهر يوليو/ تموز المقبل.

ويشارك المنتخب خلال الفترة المقبلة في عدة بطولات منها بطولة جراند سلام طشقند في أوزبكستان في الخامس من مايو/ أيار 2021 وبطولة جراند سلام باريس في الثامن من مايو 2021 وتعقبها بطولة العالم للجودو المقامة في بودابست المجرية خلال الفترة من 8 إلى 13 يونيو/ حزيران 2021 وذلك قبل الاستعداد للتوجه إلى دورة طوكيو.

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