شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في دوري الصالات الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تستكمل مباريات الجولة الخامسة من دوري كرة قدم الصالات مساء الاثنين بثلاث مواجهات مهمة، تجمع بين الحمرية السادس برصيد 4 نقاط وضيفه خورفكان الخامس برصيد 4 نقاط في مباراة فض الاشتباك في التساوي بالنقاط، ويحل شباب الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط ضيفاً على الظفرة الثامن برصيد 3 نقاط، ويحل دبا الحصن الرابع برصيد 7 نقاط ضيفاً على مليحة التاسع برصيد نقطتين.

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