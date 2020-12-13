شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يكسب الجزيرة ويحتكمان إلى مباراة فاصلة لحسم دوري سيدات اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح فريق سيدات نادي النصر لكرة اليد في تحقيق فوز مهم على حساب سيدات نادي الجزيرة بنتيجة 29-22؛ وذلك خلال المباراة قبل الأخيرة لهما في مسابقة الدوري العام، والتي من خلالها نجحت سيدات النصر في جر الخصم للعب مباراة فاصلة تحدد لها عصر السبت المقبل على صالة نادي اللعين؛ لتحديد هوية بطل دوري سيدات اليد هذا الموسم.

واستحق فريق سيدات النصر الفوز بالمباراة واللحاق بالفرصة الأخيرة؛ وذلك بعد حسمهن الشوط الأول لمصلحتهن 12-10، والشوط الثاني 17-12، وبهما خرج فائزاً ليلتقي الجزيرة مجدداً في مباراة فاصلة على اللقب.

وأشادت نسرين بن درويش مشرفة النشاط النسائي الرياضي بالنصر بمستوى لاعباتها وأكدت قدرة الفريق على تحقيق الفوز بالمباراة الفاصلة المقبلة والعودة من مدينة العين باللقب.

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