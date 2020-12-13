سوريا تؤكد استعدادها لتسهيل مهمة المنظمات الدولية بما يكفل تقديم أنشطة إنسانية فعالة

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، أن حكومة بلاده مستعدة لتقديم التسهيلات المطلوبة للمنظمات الدولية العاملة في سوريا بما يكفل تقديم أنشطة إنسانية فعالة تسهم في زيادة قدرة الشعب السوري على مواجهة التحديات الراهنة.

وذكت وكالة الأنباء السورية، أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير السوري، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد