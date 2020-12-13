ترامب يتعهد بمواصلة الطعون القانونية على نتائج الانتخابات الرئاسية

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه وفريقه سيواصلان المضي قدما في الطعون القانونية على نتائج انتخابات نوفمبر، بالرغم من استعداد الهيئة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم يوم الاثنين.

وقال ترامب لـ "Fox & Friends" في مقابلة أذيعت صباح اليوم الأحد، إنه على الرغم من أن المحكمة العليا رفضت قضية رفعتها تكساس ضد عدة ولايات متأرجحة بسبب انتخاباتها، إلا أنه لا يزال يواجه

تحديات أخرى.

وأضاف: "لا، الأمر لم ينته بعد. نستمر في المضي قدما وسنواصل المضي قدما. لدينا العديد من القضايا المحلية"، مدعيا فوزه في بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا، مشيرا إلى أن لديه قضية جارية في ويسكونسن.

وعندما سُئل ترامب عن تصويت الهيئة الانتخابية غدا الاثنين، وهو الموعد الذي تنتخب فيه البلاد

الرئيس رسميا، أدرك ترامب أنه يمر بأزمة زمنية.

وقال: "سنقوم بتسريعها بقدر ما نستطيع، لكن لا يمكنك إلا أن تسير بسرعة كبيرة.. يمنحوننا القليل من الوقت. لكننا ضبطناهم، كما تعلم، على أنهم محتالون، يسقطون بطاقات الاقتراع، ويقومون بأشياء كثيرة، ولا أحد يستطيع حتى تصديق ذلك".

وأشار ترامب إلى أنه "تم الإدلاء بأصوات بأسماء الموتى، وأن عشرات الآلاف من بطاقات الاقتراع تم تقديمها بشكل غير قانوني"، معربا عن قلقه من أن يكون للولايات المتحدة "رئيس غير شرعي" بسبب الاحتيال.