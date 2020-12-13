السعودية: لقاح فايزر ضد كورونا آمن وخضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن لقاح فيروس كورونا "فايزر" آمن، وقد خضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.

وقال المتحدث إننا "نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا"، مؤكدا أن "الجهات الرسمية همها سلامة الجميع".

ولفت المتحدث إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في المملكة ووصل إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 6048 حالة.

كما تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة وبلغ إجمالي التعافي

350,549 حالة.

وقال المتحدث إنه للمرة الأولى منذ أشهر تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، فيما وصل إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359,888 حالة.

وقال المتحدت إنه هناك تراجعا ملحوظا في الحالات الحرجة بكورونا في السعودية حيث بلغت اليوم 499 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة بكورونا 3291 حالة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن فيروس كورونا ينحسر في السعودية لافتة إلى أن جميع مؤشرات كورونا في السعودية في منحنى إيجابي، وهناك تراجع في الحالات والإصابات.

وفي شأن اللقاحات، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إنه ليس هناك اختبارات معينة تسبق أخذ لقاح فايزر، وهناك إجراءات روتينية قُبيل تقديم اللقاح.

ولفت إلى أن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا سوف يتلقون اللقاح، وأن الأولوية في أخذ لقاح فايزر سيكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة خلال المرحلة الأولى، مشددة على أنه لا صحة أن لقاح كورونا "فايزر" يسبب العقم للنساء.