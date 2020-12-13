الإمارات وتايلاند توقعان اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة

الأحد 13 ديسمبر 2020

وقعت حكومة دولة الإمارات وحكومة مملكة تايلاند اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة بين البلدين يعفى بموجبها مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى مملكة تايلاند، علماً بأن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.



وقع الاتفاقية، خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسعادة وارافوت بو أبينيا سفير مملكة تايلاند المعين لدى الدولة، وذلك عقب اللقاء المشترك الذي عقد بينهما وبحضور سعادة فيصل عيسى لطفي وكيل وزارة مساعد للشؤون الخدمات القنصلية.

وأكد خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي أنشئت منذ 45 عاما.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية والصداقة القائمة بين البلدين وتطويرها.

وأشاد بحجم التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تطويره مؤسسيا مما يشجع زيادة التبادلات السياحية والثقافية، ويؤدي إلى تعزيز الفرص الجديدة لإقامة الأعمال والتجارة والاستثمار.

وتتضمن الاتفاقية إعفاء من التأشيرة لمواطني الدولة حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة للدخول إلى الأراضي التايلاندية والخروج منها والمرور عبرها بدون تأشيرة بمدة بقاء لا تتجاوز التسعين 90 يوما من تاريخ الدخول.